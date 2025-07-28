Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок голосования для лиц, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО) за пределами своего региона, на выборах высших должностных лиц субъектов 14 сентября, включая выборы раиса Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заключенные за пределами Татарстана смогут проголосовать на выборах раиса

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Заключенные за пределами Татарстана смогут проголосовать на выборах раиса

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Голосование в СИЗО состоится 12 сентября, за два дня до основной даты. Татарстан вошел в число 29 субъектов России, где будет организовано такое голосование. Для проведения выборов в изоляторах формируются специальные участковые избирательные комиссии (УИК).

Всего по стране в рамках избирательной кампании 2025 года будет образовано 78 специальных УИК в 87 СИЗО. Пилотный проект был запущен в 2023 году, а в 2024 году впервые провели голосование данной категории избирателей.

Анар Зейналов