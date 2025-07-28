Путин принял в Кремле губернатора Ставрополья Владимирова

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона поделился успехами в сельском хозяйстве и социальной работе, а пожаловался на нехватку медперсонала и высокую ключевую ставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

«Вкратце скажу: мы все параметры достигаем, бюджет у нас вырос за последние пять лет почти в два раза. Все получается: отличный НДФЛ, зарплата»,— отчитался перед президентом господин Владимиров (цитата по «РИА Новости»). Отметил он проблемы с дальнейшей реализацией заработных плат, в частности обратил внимание президента на высокие цены квартир в крае.

Также губернатор проинформировал Владимира Путина, что в Ставрополье за год открыли 16 новых школ и отремонтировали четыре детских сада. Президенту также сообщили о том, что власти региона доплачивают работникам бюджетной сферы. По словам господина Владимирова, Ставрополье обеспечено врачами только на 83%, средним медицинским персоналом — на 78%.

Губернатор рассказал главе государства об успехах регионального правительства в помощи ветеранам СВО. Так, местные власти и выделили бесплатное питание и допобразование для детей военнослужащих-участников спецоперации. «По вашему поручению добавили необходимые денежные средства для того, чтобы ребятам выплачивать и чтобы в семьях деньги оставались»,— сказал господин Владимиров.

Для самих ветеранов был переоснащен реабилитационный центр, во 2-й больнице открыли 200 новых коек. Господин Владимиров доложил Владимиру Путину, что в Ставрополье «по результатам СВО» 12 Героев России, и уточнил: «семь ребят живые, пятеро, к сожалению, ушли». Семье погибшего защитника в крае, согласно словам главы региона, выплачивают 3 млн руб.