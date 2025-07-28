173 сообщения о БПЛА поступило на номер 112 за прошедшую неделю в Удмуртии

За прошедшую неделю в службу 112 поступило 173 сообщения о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в Telegram. Все обращения были обработаны, и фактов прилетов вражеских дронов в регионе не зарегистрировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 21 по 27 июля 2025 года на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» всего поступило 18,2 тыс. сообщений. 6,4 тыс. звонков оказались ложными. Также специалисты проконсультировали 2,6 тыс. человек по различным вопросам.

Ранее председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что ограничение мобильного интернета в Ижевске и нескольких районах республики введено на неопределенное время. «В связи с оперативными данными принято решение о временном ограничении мобильного интернета. Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы»,— написал премьер-министр региона.