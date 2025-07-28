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На фоне ракетной опасности на Кубани аэропорт Сочи работает штатно

После объявления ракетной опасности на территории Краснодарского края аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сегодня около 15:40 (мск) жители Сочи и федеральной территории Сириус получили оповещения о том, что на территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Уведомления были разосланы через официальное приложение МЧС России. Жителей предупредили о возможности падения ракет.

Дмитрий Холодный

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