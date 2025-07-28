На фоне ракетной опасности на Кубани аэропорт Сочи работает штатно

После объявления ракетной опасности на территории Краснодарского края аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сегодня около 15:40 (мск) жители Сочи и федеральной территории Сириус получили оповещения о том, что на территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Уведомления были разосланы через официальное приложение МЧС России. Жителей предупредили о возможности падения ракет.

Дмитрий Холодный