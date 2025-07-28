El Pais: европейские тюрьмы переполнены

Тюрьмы и другие места заключения во многих европейских странах переполнены, так что правительства ищут варианты решения этой проблемы, пишет испанская газета El Pais. В некоторых случаях, в частности в Италии и Великобритании, речь идет прежде всего о сокращении тюремных сроков заключенным, не представляющим серьезной опасности для общества. Другие государства хотят переводить часть заключенных, особенно иностранцев, в тюрьмы в других странах.

18 июля Совет Европы опубликовал доклад, в котором отметил переполненность тюрем во многих странах. Сильнее всего эта проблема проявляется в шести государствах: в Словении, где на 100 мест в тюрьмах приходится 134 заключенных, на Кипре (132), во Франции (124), в Италии (118), Румынии (116) и Бельгии (113).

В 2024 году Дания договорилась с Косово об отправке в местные тюрьмы 300 датских заключенных с выплатой в течение ближайшего десятилетия около €200 млн. Швеция договорилась с Эстонией о возможности отправки туда до 600 заключенных в обмен на выплату €30 млн. Вариант отправки заключенных в Эстонию рассматривают также Нидерланды.

Как пишет El Pais, ранее Норвегия и Бельгия уже проводили такие эксперименты, отправляя заключенных в Нидерланды, однако вскоре отказались от этого варианта. Его критикуют и многие правозащитники. По мнению исполнительного секретаря Европейского комитета по предотвращению пыток Хью Четвинда, такие варианты «не решают проблему, а лишь экспортируют ее».

Яна Рождественская