Экспедиция против комара

Ранее малярия имела свои определенные районы распространения и на севере России не наблюдалась. Большие передвижения людских масс за время империалистической и гражданской войны значительно усилили заболеваемость малярией по всей стране и отодвинули границы района ее распространения значительно к Северу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: prashant bamnawat / unsplash.com Фото: prashant bamnawat / unsplash.com

В результате стали находить малярийного комара там, где его в прежнее время совершенно не встречали (в районе Архангельска). Хотя на Мурманской дороге и регистрировали ежегодно незначительное количество малярийных заболеваний, но при обследовании больных выяснилось, что они заболевали не на Мурманской дороге, а в тех районах республики, откуда прибыли на дорогу.

Малярия передается от больного к здоровому через укусы особой породы комаров «анофелес». Если бы в районе дороги были найдены малярийные комары, то опасность распространения малярии на Мурманской дороге была бы весьма реальной, тем более что сплошные заболоченные пространства и обилие водоемов, окаймляющих дорогу, служат прекрасным местом для выплаживания малярийных комаров.

В настоящее время здравотдел приступил к выяснению этого неразрешенного вопроса. 18 июля отправилась специальная экспедиция, которая должна посетить 13 наиболее населенных пунктов дороги, где будет производиться обследование водоемов и болот для выяснения наличия в них личинок малярийных комаров. Наряду с этим будут осмотрены все зарегистрированные на дороге больные малярики, у которых будет взята кровь для проверки диагноза лабораторным методом.

Наконец, экспедиция проведет по этим станциям выборочное обследование отдельных групп населения, чтобы выявить количество болеющих малярией в скрытой форме. Проводимое обследование дороги ответит на вопрос, имеется ли малярийный комар в районе Мурманской дороги и имеется ли реальная угроза с этой стороны дороги. Это, в свою очередь, укажет, какие мероприятия должны будут принять здравотдел и хозорганы для ограждения дороги и края от этой опасности.

Об антималярийных мероприятиях в районе Мурманска писал в 1925 году «Гудок».

Материал подготовил Алексей Алексеев