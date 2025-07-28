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На жительницу Кургана завели уголовное дело за танцы на воинском мемориале

Следственный отдел по Кургану СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, танцевавшей на памятнике погибшим воинам. В ее действиях обнаружены признаки осквернения символом воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

В выходные в социальных сетях появилась видеозапись, где местная жительница танцует на мемориальном комплексе воинам-зауральцам. Сотрудники полиции установили личность горожанки, доставили в отдел и опросили. Жительница Кургана пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и раскаивается в своих действиях.

Сейчас следствие решает вопрос об избрании гражданке меры пресечения. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — три года лишения свободы.

Ранее доклад об инциденте в Кургане требовал глава СКР Александр Бастрыкин. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Виталина Ярховска

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