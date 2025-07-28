В салаватском «Битуме» отрицают связь сотрудника с руководством «Башкиравтодора»

В ООО «Битум» заявили «Ъ-Уфа», что их бывший сотрудник Эмиль Абдуллин не является сыном бывшему гендиректору АО «Башкиравтодор» Ринату Абдуллину, вопреки утверждениям Управления Федеральной налоговой службы по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее «Битуму» в арбитражных судах удалось доказать свое право на участие в деле о банкротстве «Башкиравтодора» из-за задолженности в 976,3 млн руб. Против включения компании в пул кредиторов дорожно-строительного предприятия выступало УФНС. В числе прочих налоговая служба заявила в суде о якобы аффилированности должника и кредитора: по мнению ведомства, занимавший в 2013-2016 годах пост гендиректора «Башкиравтодора» Ринат Абдуллин был отцом Эмилю Абдуллину, работавшему в «Битуме».

В компании «Битум» отмечают, что Эмиль Абдуллин работал в организации рядовым инженером, но родственных связей с экс-гендиректором «Башкиравтодора» не имеет. Кроме того, говорится в письме в адрес «Ъ-Уфа», бывший сотрудник подготовил обращение о привлечении УФНС к административной ответственности за незаконное использование персональных данных в судебных процессах.

ООО «Битум» зарегистрировано в 1991 году в Салавате, входит в одноименную группу компаний, включающую также «Салаватметалл» и «Современные битумные материалы». Компания поставляет нефтепродукты, в числе крупнейших клиентов — АО «Башкиравтодор» (сумма договоров, по данным Rusprofile, превышает 1,4 млрд руб.). В 2024 году чистая прибыль «Битума» составила 910 млн руб. при выручке 14 млрд руб.

Идэль Гумеров