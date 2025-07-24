«Битум» за отца и сына не отвечает

Управлению Федеральной налоговой службы Башкирии не удалось оспорить включение ООО «Битум» в пул кредиторов АО «Башкиравтодор». Банкротящееся предприятие задолжало компании из Салавата более 976 млн руб. за поставку нефтепродуктов, а налоговый орган усомнился в реальности поставок. Кроме того, ведомство настаивало на аффилированности должника и кредитора: в «Битуме» работал сын экс-гендиректора «Башкиравтодора» Рината Абдуллина. Суды трех инстанций доводы налоговой отклонили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФНС не удалось уменьшить реестр кредиторов "Башкиравтодора"

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ ФНС не удалось уменьшить реестр кредиторов "Башкиравтодора"

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Салаватское ООО «Битум», несмотря на несогласие Управления Федеральной налоговой службы по Башкирии, останется в числе конкурсных кредиторов АО «Башкиравтодор». Точку в споре поставил Арбитражный суд Уральского округа.

Как сообщал «Ъ», весной прошлого года «Битум» сумел в арбитражном суде Башкирии взыскать с «Башкиравтодора» 965 млн руб. долга (включая неустойку) по четырем договорам поставки нефтепродуктов (см. «Ъ» от 17 апреля 2024 года). Наличие задолженности «Башкиравтодор» в ходе разбирательств не оспаривал, лишь ходатайствовал о снижении неустойки.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, принадлежит республике. Весной прошлого года началось дело о банкротстве компании. На сегодня реестр требований кредиторов к «Башкиравтодору» превышает 5,4 млрд руб. Среди крупнейших кредиторов — «Битум», «Аквамак-Процессинг», ФНС. В 2024 году выручка «Башкиравтодора» составила 9,6 млрд руб., убыток — 719,3 млн руб.

ООО «Битум» зарегистрировано в 1991 году в Салавате, входит в одноименную группу компаний, включающую также «Салаватметалл» и «Современные битумные материалы». Компания поставляет вяжущие материалы, в числе крупнейших заказчиков — «Газпром нефтехим Салават» (по данным Rusprofile, сумма договоров превышает 3 млрд руб.) и «Башкиравтодор» (более 1,4 млрд руб.). В прошлом году чистая прибыль «Битума» составила 910 млн руб. при выручке 14 млрд руб.

Спустя два месяца «Битум» вступил в дело о банкротстве госкомпании, обосновывая требования решением суда. С учетом накопившейся неустойки задолженность превысила 976 млн руб. Против удовлетворения заявления выступали другие участники дела о банкротстве — УФНС по Башкирии, «Сколхимпром», Сбербанк и «Энергосетьпроект», а также временный управляющий Александр Путинцев, которые высказали сомнения в действительности поставок дорожного битума «Башкиравтодору» фирмой из Салавата.

Кроме того, третьи лица усмотрели аффилированность между кредитором и должником. Арбитражный суд Башкирии их доводы отклонил и включил в реестр требований 976,3 млн руб. долга перед «Битумом».

Не согласившись с определением суда первой инстанции, УФНС подало апелляционную жалобу. В ней налоговики вновь настаивали на недоказанности поставок. Кроме того, утверждало ведомство, в деле о взыскании долга «Башкиравтодор» занимал «пассивную» позицию, поэтому решение суда не может быть основанием для включения «Битума» в число конкурсных кредиторов.

Более того, по мнению налогового органа, суды не дали должной оценки тому факту, что в «Битуме» работал сын Рината Абдуллина, возглавлявшего «Башкиравтодор» в 2013-2016 годах.

Позицию апеллянта поддержало министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, основной акционер должника.

Апелляционный суд посчитал факт долга доказанным. Окружной суд тоже не нашел поводов для пересмотра решений. Связь сотрудника «Битума» с гендиректором «Башкиравтодора» Арбитражный суд Уральского округа расценил как недостаточное подтверждение аффилированности контрагентов.

В УФНС по Башкирии кассационное постановление вчера не комментировали.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков отметил, что решение о взыскании долга с «Башкиравтодора» будет действовать как общее правило для всех участников банкротства до тех пор, пока налоговая служба не начнет его оспаривать. До этого момента факт задолженности, пояснил эксперт, не будет требовать иных доказательств, а предметом спора может быть только сумма взыскания или очередность в реестре требований.

Кроме того, по словам господина Пермякова, судебная практика требует от оспаривающей стороны не просто выразить сомнения в действительности сделок, но и доказать их мнимость.

«Дальнейшее развитие ситуации, вероятнее всего, пойдет по сценарию перехода к конкурсному производству: быстрое изучение обстоятельств дела о банкротстве показывает, что требование "Битума" формирует до 25% голосов на собрании кредиторов, а значит, и позволяет влиять на принятие решений»,– полагает эксперт.

Сам по себе факт наличия трудовых отношений между сыном бывшего генерального директора должника и его кредитором не может быть расценен как достаточное подтверждение аффилированности между «Башкиравтодор» и «Битум», принимая во внимание, что существо правоотношений должника и кредитора не свидетельствует о предоставлении компенсационного финансирования, уверен управляющий партнер адвокатского бюро «Астерикс» Владимир Хантимиров, считающий позицию судов обоснованной и соответствующей фактическим обстоятельствам спора.

Идэль Гумеров