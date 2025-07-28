Мэрия отозвала разрешение на строительство в Пионерском поселке у «Астона»

Администрация Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство у компании «Астон» на проблемную стройку в Пионерском поселке на ул. Советская. Напомним, в прошлом году свердловская прокуратура подала иск в Арбитражный суд Свердловской области и региональному министерству по управлению государственным имуществом (МУГИСО) из-за проблемной стройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На углу улиц Советская — Уральская планировали построить 33-этажный дом комфорт-класса на 303 квартиры путем реконструкции двухэтажного здания спортивного назначения. Жильцы окрестных домов выступили против строительства высотки рядом с их жильем. В дело вмещалась прокуратура, потребовав через суд признать недействительным договор купли-продажи земельного участка и вернуть его МУГИСО. По данным прокуратуры, компания приобрела земельный участок без торгов, чтобы построить там подземный гараж для личных автомобилей и двухэтажное здание спортивного назначения. Впоследствии назначение участка было изменено на многоэтажную жилую застройку. Суд признал незаконным строительство жилого комплекса и удовлетворил иск прокуратуры.

Как отметили в компании «Астон», застройщик находится на связи с каждым дольщиком данного ЖК. «Для дольщиков подбирают новые объекты с учетом индивидуальных пожеланий, а также с сохранением условий покупки. Застройщик сконцентрирован на том, чтобы соблюсти права и защитить интересы покупателей»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в компании.

Согласно сервису Kartoteka.ru, компанией «Астон.История» владеет «Астон.Екатеринбург», директором которой является Андрей Никифоров. Ранее данную должность занимал президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, но он покинул пост в начале ноября 2024 года. «Астон.Екатеринбург» входит в ООО «Группа Астон» Игоря Кима.

Мария Игнатова