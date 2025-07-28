Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему художники королевства потеряли популярность на аукционных торгах и какие факторы могут положительно повлиять на их продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rachid Ben Ali Фото: Rachid Ben Ali

Рынок некоторых марокканских художников, кажется, тихо разрушился без каких-либо реальных объяснений. Возьмем, к примеру, карьеру Рашида Бен Али. В 2000-х его рисунки и картины маслом оценивались в сумму от $1 тыс. до $2 тыс. А сегодня его работы продаются в аукционных залах вообще по цене от $200 до $800, что является ничтожной суммой для художника, чей талант привел его в постоянную коллекцию музея Стеделейк.

Другим ярким примером является Вафае Ахалуш эль-Кериасти. Она обучалась в школах изящных искусств Утрехта и Амстердама, представлена в нескольких зарубежных институциональных коллекциях. Ее солидное резюме должно было повысить ее рыночную стоимость. И все же произошло обратное. Как будто коллекционеры забыли активировать свои оповещения по электронной почте, чтобы следить за ее аукционами... В 2022 году один из ее акрилов был продан менее чем за $1 тыс. на аукционе Adams Amsterdam — в мире искусства это почти «символическая цена», далекая от уровней, достигнутых до 2010 года. В 2008 году ее большое полотно достигло в Касабланке $13 тыс., но с тех пор на аукционах не появлялось ни одной работы такого размера.

Такое отсутствие поддержки означает, что популярность некоторых художников снизится или даже полностью исчезнет из аукционных залов. Однако в то время как эта вялость на рынке препятствует созданию прочной репутации для марокканских художников, она также открывает замечательные возможности для приобретения. Медленный рынок, конечно. Однако для опытных коллекционеров это прекрасная возможность. Можем ли мы ожидать более светлых времен для современных художников из Марокко? Возможно. Рост музеев и выставок в Дубае, открытие музея Гуггенхайма в Абу-Даби, объявленное на начало 2026 года, первый Art Basel Qatar в Дохе в то же время, а также будущие аукционы Sotheby’s и Christie’s в Саудовской Аравии — все это потенциально положительные факторы для марокканских художников.

Дмитрий Буткевич