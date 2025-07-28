Убийце полицейского отказали в условно-досрочном освобождении

Свердловский областной суд оставил в силе решение об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) Алексею Деньгину, осужденному за убийство сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе 2013 года Алексей Деньгин вместе с сообщником напал и жестоко избил двух молодых людей, стреляя в них из пневматического пистолета. Один из потерпевших, оказался сотрудником полиции. Его в багажнике вывезли в лес и убили с целью сокрытия преступления.

Приговором Свердловского областного суда от 2 июня 2014 года Алексей Деньгин был признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 (хулиганство с применением насилия к гражданам), п. «а» ч. 2 ст. 116 (побои, совершенные из хулиганских побуждений), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ(убийство с целью скрыть другое преступление). Обвиняемый приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

В 2022 году неотбытая часть наказания была заменена на принудительные работы. В 2025 году Алексей Деньгин подал ходатайство об УДО, но получил отказ, который был оставлен в силе Свердловским областным судом.

Ранее жителя Свердловской области арестовали за убийство таксистки, которой он нанес 70 ножевых ранений. Тело женщины 1987 года рождения было найдено 19 июля на 318-м километре трассы Пермь —Екатеринбург.

Полина Щуцкая