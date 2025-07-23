Уральца арестовали за убийство таксистки, которой он нанес 70 ножевых ранений

В Ревдинском районе Свердловской области следователи раскрыли жестокое убийство женщины и арестовали подозреваемого, который нанес ей более 70 ножевых ранений. Об этом сообщили в региональной пресс-службе СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тело женщины 1987 года рождения было найдено 19 июля на 318-м километре трассы Пермь —Екатеринбург. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый, 26-летний ранее судимый житель Екатеринбурга, связался с потерпевшей через социальную сеть и предложил встретиться.

По данным следствия, женщина, работавшая таксистом, согласилась и забрала его в условленном месте. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на нее со складным ножом. После этого он сел за руль автомобиля и несколько часов катался по Екатеринбургу с телом убитой в салоне, а затем бросил машину в Ревдинском районе.

Благодаря ДНК экспертизе удалось установить личность подозреваемого и задержать его в арендованной квартире. После вопроса следователя о мотиве преступления фигурант ответил, что «просто ему в голову пришла мысль убить человека». Ему предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в розыске подозреваемого было задействовано более 20 сыщиков уголовного розыска и группа полицейских экспертов-криминалистов. Подозреваемый дал признательные показания и содержится под стражей, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Полина Щуцкая