Медведев похвалил Трампа за сделку с ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил последовательность экономической политики президента США Дональда Трампа, которую он продемонстрировал подписанием торговой сделки с ЕС. По формулировке господина Медведева в Telegram-канале, «Трамп размазал Европу».

Бывший президент России указал на противоречивость в поступках и высказываниях действующего президента США, а также на антироссийский характер сделки, заключенной между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Страны ЕС заменят российские нефть и газ в своих закупках на американские СПГ и ядерное топливо. При этом, по словам Дмитрия Медведева, для Трампа — это просто бизнес. Для Европы же — часть неонацистской идеологии.

Всего зампред Совбеза приводит три пункта, иллюстрирующие успешность сделки для США. Во-первых, снятие защиты с европейского рынка путем обнуления пошлин для американских товаров. Во-вторых, огромные расходы, которые ЕС теряет, переплачивая за дорогостоящие американские энергоносители. Последний пункт — перенаправление инвестиций из Европы в США. В заключение своей публикации Дмитрий Медведев призвал посочувствовать обычным европейцам.

Переговоры между ЕС и США прошли накануне в Шотландии. По их итогу Соединенные Штаты снизили пошлины на европейские товары до 15%. Этот тариф будет применяться к большинству секторов экономики, включая автомобили, фармацевтику и полупроводники. Также была достигнута договоренность о нулевых пошлинах на товары стратегической значимости: например, на самолеты, их комплектующие, некоторые лекарства и химиката, на сельхозпродукцию и наиболее значимое сырье.

Подробнее о новой сделке Трампа — в материале «Торговая война закрывает второй фронт».