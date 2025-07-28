«Россети Тюмень» за 4 года инвестируют 25 млрд в электросетевую инфраструктуру Тюменской области

Делегация крупнейшего сетевого холдинга страны осмотрела энергообъекты Тюменской области. Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов и заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский посетили подстанцию 110 кВ «Утяшево», на которой идет модернизация.

Проинспектированный объект играет важную роль в электроснабжении Калининского округа Тюмени, части Тюменского района и аэропорта «Рощино». От него запитаны три локальных сетевых организации, десятки тысяч жителей и ряд социально значимых объектов.

В ходе визита Евгений Ляпунов подчеркнул существенное внимание Группы «Россети» к Тюменской области: «За три года мы намерены ввести в эксплуатацию в распределительном комплексе более 570 МВА трансформаторной мощности и свыше 460 км новых линий электропередачи. Такие масштабные мероприятия позволят обеспечить устойчивое электроснабжение в условиях растущих нагрузок».

Отвечая на вопрос о приоритетах развития электроэнергетики в регионе, заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» обратил внимание на важность комплексного подхода, включающего и модернизацию энергоинфраструктуры, и устранение лоскутности электрических сетей.

За 2024-2027 годы суммарный объем инвестиций системообразующей энергокомпании (СТСО) «Россети Тюмень» в экономику Тюменской области составит свыше 25 млрд рублей. «Наделенные социальной функцией компании группы «Россети» держат в фокусе внимания последовательное развитие энергосистемы и запрос населения на создание единого и доступного окна», – прокомментировал увеличение инвестиционной программы Алексей Мольский.

Напомним, в 2024 году «Россети Тюмень» провели беспрецедентную по масштабу реконструкцию электросетевого хозяйства в Тюменском районе стоимостью свыше 1 млрд рублей: обновили 146 энергообъектов в 11 муниципалитетах. Также для повышения надёжности и устойчивости энергосистемы собственники передали СТСО в аренду и пользование свыше 2 000 км ЛЭП и электрические подстанции суммарной мощностью более 500 МВА.

АО «Россети Тюмень»