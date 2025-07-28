Хинштейн надеется на возвращение баскетбольного «Динамо» из Тулы в Курск

После начала вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года местный женский баскетбольный клуб «Динамо» сменил домашнюю арену на Тулу. С учетом освобождения региона врио губернатора Александр Хинштейн назвал одной из основных задач вернуть команду домой. Об этом глава региона сообщил после встречи с исполнительным директором «Динамо» Олегом Храмкиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с одного из матчей БК «Динамо-Курск» в последнем сезоне

Фото: ЖБК «Динамо-Курск» Фото с одного из матчей БК «Динамо-Курск» в последнем сезоне

Фото: ЖБК «Динамо-Курск»

«Рассчитываю, что уже в сентябре проведем Кубок губернатора Курской области по баскетболу в Курске. Знаю, как этого ждут не только наши спортсмены, но и болельщики. Мгновенного возвращения к прежней жизни не получится, Курская область продолжает жить в непростых условиях. Но поддерживать баскетбол, как и любой вид спорта, обязательно будем, если это действительно важно для людей»,— подчеркнул Александр Хинштейн.

По словам Олега Храмкина, клуб продолжает сборы и тренировки. С нового сезона «Динамо» будет состоять только из курских воспитанниц. Уже шесть игроков, прошедших местную школу, выступали в премьер-лиге. Планируются и изменения в тренерском составе — в него войдут «курские профессионалы».

В последнем сезоне премьер-лиги курское «Динамо» заняло пятое место, хотя почти весь чемпионат находилось в верхней части турнирной таблицы. В четвертьфинале команда проиграла красноярскому «Енисею», из-за чего не смогла бороться за медали.

Об итогах выступлений курского «Динамо» в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова