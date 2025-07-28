ПВР развернут для жителей обрушившегося дома в Астрахани

Пункт временного размещения для жителей частичного обрушившегося дома в Астрахани организован на территории одной из близлежащих школ. Об этом сообщил мэр города Игорь Редькин. Телефон по вопросам размещения – 8 (8512) 25-04-64, 8 (8512) 48-01-58.

«В настоящий момент пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы №8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание»,— написал господин Редькин в Telegram-канале.

Сегодня утром в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова. Спасатели разбирают конструкции. Эвакуированы 15 человек, однако под завалами еще могут находиться люди.

Как сообщили местные власти, в результате обрушения никто не пострадал. По данным МЧС, еще в прошлом году дом 1962-го года постройки признали аварийным. Областная прокуратура начала проверку по факту ЧП.