Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке с 1 августа мессенджера WhatsApp

Роскомнадзор призвал верить только официальной информации о WhatsApp и VPN. В ведомстве опровергли слухи о блокировке с 1 августа мессенджера и сервисов обхода блокировок.

«Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации»,— сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

Вчера о якобы скорой блокировке мессенджера сообщила журналистка Анастасия Кашеварова. В Telegram-канале она отметила, что до этого «силовики уже пробовали блокировать мессенджер», который, по ее словам, активно используют вербовщики СБУ и мошенники. В Госдуме назвали сообщение о блокировке WhatsApp «вбросом выходного дня».