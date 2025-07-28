В Ленобласти ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области совместно с местными полицейскими ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя в частном гараже в Васкелово Всеволожского района Ленобласти, задержаны три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На месте правоохранители задержали 39-летних женщину и двух мужчин, прибывших в регион из ближнего зарубежья. По данным следствия, они закупали у неустановленных лиц спиртосодержащую жидкость, стеклянную тару, этикетки, упаковку и кустарным способом производили алкогольную продукцию, которую разливали по бутылкам под видом водки известных брендов бюджетного сегмента. Лицензия на изготовление спиртного у них отсутствовала.

В ходе обыска в гараже изъяли около 1 тыс. бутылок готового к продаже алкоголя, почти 200 литров спиртосодержащей жидкости, а также оборудование для розлива и упаковки. По предварительным данным, продукция предназначалась для незаконного сбыта через небольшие магазины круглосуточной торговли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции (п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в поселке Ульяновка изъяли более 4 тонн контрафактного алкоголя.

Артемий Чулков