«Ласточку» между Челябинском и Уфой запустят с 1 августа

С 1 августа запустят скоростной поезд «Ласточка» между Челябинском и Уфой. О новом межрегиональном маршруте сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первую поездку «Ласточка» отправится с уфимской станции Дема 1 августа в 13:25. В Челябинск она прибывает в 23:05. Из Челябинска в Уфу поезд возвращается 2 августа, время отправления 6:04. Прибытие на конечную станцию в 15:21. Время в пути — 9,5 часов. В направлении Дема — Челябинск предусмотрено 32 остановки, на обратном пути — 23.

Скоростной электропоезд будет курсировать с пятницы до понедельника. Стоимость билета от Челябинска до Уфы составит 1751,4 руб. При этом сохраняются все льготы, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении в регионах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», запуск «Ласточки» между Уфой и Челябинском в начале июня анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров после встречи с начальником Куйбышевской железной дороги (филиала РЖД) Вячеславом Дмитриевым. Тогда планировалось, что поезда начнут курсировать с 1 июля.