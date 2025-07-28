В Челябинске планируют устранить причины потопов на двух участках дорог

Специалисты разработают техническое решение, которое поможет устранить причины потопов на улице Первой пятилетки около трамвайного депо №1 и под мостом на улице Валдайская в Челябинске, сообщает пресс-служба мэрии.

Работники муниципального казенного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей» на местах откачивают воду. Движение трамваев восстановили. По требованию главы города Алексея Лошкина специалисты должны до конца дня 28 июля подготовить предложения, которые позволят минимизировать потопы на проблемных участках. «Важно, что это решение должно быть реализовано в кратчайшие сроки», — подчеркивают в пресс-служба администрации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 28 июля из-за сильных ливней затопило пути около первого трамвайного депо, вода скрыла стрелки. Вагоны отправили в объезд.

Виталина Ярховска