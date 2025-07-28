В Челябинске из-за дождя остановилось движение трамваев возле депо

Около трамвайного депо №1 по улице Первой пятилетки в Челябинске не могут проехать трамваи из-за огромной лужи, скрывшей стрелки. Маршруты электротранспорта временно изменили, сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»

Движение маршрута №5 организовано через ЧЭМК — ЧТЗ или Автовокзал — улицу Российская — ЧГРЭС — ЧЭМК; маршрута №22 — через улицы Чистопольская, Горького и Чичерина. Сервис «2Гис» показывает серьезный автомобильный затор перед первым трамвайным депо.

Сильный дождь в понедельник 28 июля, а также перекрытия дорог парализовали движение автомобильного транспорта в центре Челябинска. Из-за ремонта теплосетей нельзя через перекресток Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой, а также по улице Энгельса от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Автомобили и общественный транспорт едет через улицу Труда, Алое поле и улицу Коммуны. Особо сложная ситуация, по данным сервиса «2Гис», сложилась на проспекте Ленина на пересечении с улицей Красная и на участке от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. Также заторы отметили на улицах Цвиллинга и Воровского на подъезде к площади Революции, на улице Красная от проспекта Ленина до улицы Воровского, на улице Энгельса от улицы Труда до улицы Сони Кривой и на улице Энтузиастов от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой.

Виталина Ярховска