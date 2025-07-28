Пьяный петербуржец пытался задушить ребенка на детской площадке
Днем 27 июня на детской площадке у дома 8 по Товарищескому проспекту неизвестный затеял ссору с 10-летним мальчиком, после чего напал на него со спины и начал душить, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В полицию обратилась мать пострадавшего. Медики диагностировали у мальчика ушибы в области шеи и ссадину на лице.
Прибывшие на место происшествия оперативники быстро установили личность и местонахождение агрессора. Им оказался 49-летний местный житель.
В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пятеро подростков спалили детскую площадку в поселке Рахья ради забавы.