Пьяный петербуржец пытался задушить ребенка на детской площадке

Днем 27 июня на детской площадке у дома 8 по Товарищескому проспекту неизвестный затеял ссору с 10-летним мальчиком, после чего напал на него со спины и начал душить, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полицию обратилась мать пострадавшего. Медики диагностировали у мальчика ушибы в области шеи и ссадину на лице.

Прибывшие на место происшествия оперативники быстро установили личность и местонахождение агрессора. Им оказался 49-летний местный житель.

В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пятеро подростков спалили детскую площадку в поселке Рахья ради забавы.

Андрей Маркелов