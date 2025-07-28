Прокуратура потребовала убрать понтон и пришвартованное судно у Поцелуева моста

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований водного законодательства. К мероприятиям были привлечены специалисты комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам проверки было выявлено, что коммерческая компания в отсутствие договора водопользования и необходимых разрешительных документов самовольно разместила понтон, пришвартовав к нему судно в акватории реки Мойки напротив д. 67, лит. А по Большой Морской улице.

В адрес генерального директора фирмы было внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле, отметили в прокуратуре.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суд суд обязал исключить из реестра маломерных судов 17 понтонов в Ленинградской области.

Андрей Цедрик