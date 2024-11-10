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Суд обязал исключить из реестра маломерных судов 17 понтонов в Ленобласти

Суд в Ленинградской области обязал региональное ГУ МЧС исключить из реестра маломерных судов 17 понтонов на водных объектах Всеволожского района. С соответствующими исками в суд обратился Ленинград-Финляндский транспортный прокурор.

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Фото: СЗТП

Фото: СЗТП

Фото: СЗТП

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Фото: СЗТП

Фото: СЗТП

Фото: СЗТП

Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, понтоны зарегистрированы как маломерные суда, однако не соответствуют критериям по техническим характеристикам.

Всеволожский городской суд Ленинградской области согласился с требованиями прокуратуры и обязал ГУ МЧС России по Ленинградской области в течение трех месяцев исключить понтоны из данного реестра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге по иску природоохранной прокуратуры обязал собственника освободить незаконно занятый им причал в акватории реки Малой Невки напротив д. 11А по улице Академика Павлова.

Андрей Цедрик

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