Песков заявил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом

В графике президента России Владимира Путина нет разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ». По его словам, со стороны турецкого лидера была заявлена политическая поля организовать в Турции встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, однако практических наработок в этом вопросе пока нет.

«Пока в графике нет разговора с президентом Эрдоганом, но с нашими турецкими друзьями у нас есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считанные часы,— сказал представитель Кремля. — Поэтому, как только до этого дойдет разговор, сможет оперативно состояться».

«И опять же, пока есть политическая воля, которая была заявлена президентом Турции. Но каких-то наработок конкретных тоже нет»,— добавил он.

Господин Песков подчеркнул, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона работает над организацией встреч с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он сказал, что будет добиваться встречи лидеров США и России в Стамбуле.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча делегаций продлилась около 40 минут. На ней страны договорились об обмене не только военнопленных, но и гражданских лиц. Украина предложила провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Подробнее о новом шаге к урегулированию российско-украинского конфликта — в материале «Театр одного зрителя».

Анастасия Домбицкая