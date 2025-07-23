Рынок складов для индивидуального хранения в Петербурге пополнили девять объектов

В Санкт-Петербурге в I квартале открыли девять новых складов для индивидуального хранения. Теперь в городе насчитывается 191 такое помещение, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу консалтинговой компании Maris.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Физические и юрлица могут арендовать боксы и ячейки для хранения вещей в складах формата self-storage. К концу марта в Петербурге работали 46 профильных операторов. По объему предложения в лидерах Выборгский и Красногвардейский районы города с долей по 13%, далее идет Приморский (12%).

По информации аналитиков, рынок складов для индивидуального хранения до конца 2025 года пополнится еще минимум четырьмя новыми объектами. Трое из них расположатся на цокольных этажах зданий вдоль Московского проспекта, четвертый — в ангаре на Митрофаньевском шоссе.

На конец I квартала ставки аренды в отапливаемых комплексах формата self-storage составляли от 900 до 3000 рублей за квадратный метр в месяц, в неотапливаемых — от 650 до 1600 рублей. В апреле стоимость изменилась незначительно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый склад Wildberries в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Татьяна Титаева