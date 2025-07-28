Шесть человек погибли при стрельбе на рынке в Таиланде

Полиция Таиланда сообщила, что на рынке в Бангкоке неизвестный открыл стрельбу. Погибло по меньшей мере шесть человек, включая самого стрелка. Он покончил с собой до приезда полиции, передает агентство Reuters.

«Полиция расследует личность преступника и мотивы инцидента», — говорится в заявлении правоохранительных органов Таиланда. Как силовики сообщили Reuters, пятеро убитых человек были охранниками рынка. Associated Press (AP) со ссылкой на местный медицинский центр «Эраван» сообщает о двух раненых женщинах.

В интернете появилось видео со стрелком, который попал на камеры видеонаблюдения, сообщает AP. Мужчина ходил по рынку с рюкзаком на груди и пистолетом в правой руке.