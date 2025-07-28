Парагвайского наемника ВСУ заочно приговорили к 24 годам

Во 2-ом Западном окружном военном суде заочно осудили гражданина Парагвая Родриго Кристиана Карвалло. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Также осужденному назначили штраф на 1 млн руб., сообщила Генпрокуратура.

Фигуранта признали виновным в наемничестве в пользу ВСУ, теракте, а также контрабанде и незаконном обороте оружия. Суд установил, что осенью 2024 года парагваец проник в Курскую область и пронес с собой оружие. Там он участвовал в боях против российских военнослужащих по приказу украинских командиров. За это наемнику платили от $8 тыс. Осужденного объявили в международный розыск.

Бои в Курской области шли с августа 2024 по апрель 2025 года. Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщал, что в нападении ВСУ на регион участвовали около 3,5 тыс. наемников. Из них 282 заочно арестованы, еще 134-ем вынесли обвинения.

Никита Черненко