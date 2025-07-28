Про осла из «Шрека» выпустят отдельный мультфильм

Американский актер Эдди Мерфи сообщил, что с сентября начнется работа над полнометражным мультфильмом про осла из киновселенной «Шрека». Актер озвучивал осла во всех предыдущих мультфильмах.

Сейчас студия DreamWorks работает над пятой частью «Шрека», выход которой планируется в 2026 году. По словам Эдди Мерфи, мультфильм про осла выйдет через три года. «У осла будет свой фильм, своя маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. Они (сценаристы.— "Ъ") написали забавную историю»,— рассказал актер новостному порталу Screen Rant.

Мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году. Было выпущено три продолжения: «Шрек 2» (2004), «Шрек Третий» (2007) и «Шрек навсегда» (2010). Выход пятой части в прокат намечен на декабрь 2026 года. Первый тизер нового мультфильма показали в феврале.

О реакции фанатов — в материале «Ъ FM» «"Шрек" сменил внешность».