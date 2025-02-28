«Шрек» сменил внешность

Первый тизер нового «Шрека» возмутил фанатов. В 30-секундном ролике представили знакомых персонажей со слегка измененным дизайном. И у многих в интернете это вызвало очень острую реакцию. Причем что именно не так, пользователи объясняют совершенно по-разному. Одни сочли героев «постаревшими», другие назвали анимацию дешевой, словно ее сгенерировала нейросеть. Третьи говорят, что графика выглядит слишком сглаженной, а тизер выглядит как любой заурядный современный мультфильм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @UniversalPictures Фото: @UniversalPictures

Зачем студия пошла на этот шаг? И почему фанатов так задело изменение дизайна? На эти вопросы “Ъ FM” ответил историк анимации, кинокритик Павел Шведов: «"Шрек" изначально является франшизой, которая показывает единение анимационного кино с аудиторией как важным субъектом, к которому обращается фильм. И качество анимации отходит на вторые позиции. Многие другие картины выходили одновременно со "Шреком" и были более красивыми, более насыщенными в цветах, более ориентированными на красоту и изящество, скажем так.

Мы сейчас наблюдаем реакцию на тизер и классно, что компания готова раскрыть какую-то часть визуального облика будущего фильма для того, чтобы проверить реакцию, чтобы изменить, может быть, что-то или, наоборот, всех постепенно приучить к трансформации визуального решения, исходя из каких-то правильных, новых, более модных или современных интонаций. Например, "Кот в сапогах" является героем из той же вселенной, и на примере второго фильма мы видим, как может быть трансформирована радикальным образом та реальность, в которой находится герой.

Если драматургические особенности и история пятой части нас тоже завлекут, как и все предыдущие, то мы, конечно же, моментально забудем о том, что нам показывают какую-то измененную визуальность. Было бы странно предлагать нам дизайн 2001 года. Это было бы как раз неадекватно с точки зрения обращения к новому поколению аудитории, которое знакомится, возможно, впервые с этим персонажем. Хотя лично я воспринял этот тизер довольно эмоционально».

К озвучке нового мультфильма вернутся Майк Майерс, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи. А в роли дочери Шрека и Фионы появится актриса Зендея. Выйдет пятая часть в конце 2026 года, то есть теоретически у студии еще есть время изменить дизайн. Во всяком случае, к этому призывают в интернете и вспоминают скандал вокруг «Соника в кино». Образ главного героя радикально отличался от того, как синий ежик выглядел в играх и мультсериале. После критики фанатов студия Paramount Pictures изменила внешний вид персонажа, потратив на это $5 млн.

Впрочем, кинокритик Иван Афанасьев считает сравнение неуместным: «Соник изначально был ужасный, это было понятно абсолютно всем. Просто бывает такое, что вам кажется, что все окей, а оказывается, что все очень плохо. Тот Соник моментально стал форситься в интернете как какой-то новый мем типа уродливый Соник. Я не вижу ничего ужасного в трейлере нового "Шрека". Может быть, что-то действительно поменялось, но это все неизбежные перемены: все-таки оригинальным мультфильмам довольно много лет и логично, что в них вносятся какие-то изменения, в том числе визуальные. Они выглядят как будто чуть более взрослыми. Я не вижу какой-то повсеместной резкой реакции. Всегда найдутся те, кто будут чем-то недовольны. Не бывает того, что нравится абсолютно всем».

Российские пользователи обратили внимание на другую деталь. В ролике Шрек и Осел смотрят в волшебном зеркале подборку коротких видео. И в одном из них используется TikTok-фильтр Shrek in the sky. Он добавляет в кадр танцующего главного героя мультфильма, при этом он одет в латексный костюм и увеличен до размеров многоэтажного дома. Автор этого фильтра — дизайнер из Красноярска.

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Илья Сизов