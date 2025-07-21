В Белгородской области за неделю пострадали 212 домов, восстановили 163

За минувшую неделю в Белгородской области восстановили 163 частных дома и квартиры, поврежденных при обстрелах. К числу разрушенных добавилось 212 объектов. Это следует из докладов глав приграничных муниципалитетов на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю пострадали девять частных домов и 25 квартир (всего — 34). Восстановлены два частных дома и 18 квартир (всего — 20). В ремонте нуждаются 64 жилых помещения (40 частных домов и 20 квартир).

В Белгородском районе повреждены 26 ИЖС и 12 квартир (всего — 38). Расписки получены от собственников 15 частных домов и 16 квартир (всего — 31). В работе остаются 122 жилых помещения (109 частных домов и 13 квартир).

В Борисовском районе получили разрушения один частный дом и 27 квартир (всего — 28). Ремонт завершен в трех частных домах и пяти квартирах. Восстановлению подлежат 143 объекта (57 ИЖС и 86 квартир).

В Валуйском округе пострадали шесть частных домов, отремонтировали также шесть. Не завершено восстановление еще 48 ИЖС.

В Грайворонском округе разрушены 17 частных домов и три квартиры (всего — 20). Расписки получены от собственников 13 частных домов и 12 квартир (всего — 25). В работе остаются 165 объектов (86 ИЖС и 79 квартир).

В Краснояружском районе повреждены один частный дом и две квартиры. Отремонтированы один ИЖС и две квартиры. Не завершено восстановление 21 частного дома.

В Шебекинском округе получили разрушения 58 ИЖС и 25 квартир (всего — 83). Восстановлены 33 частных дома и 37 квартир (всего — 70). Осталось отремонтировать 2 243 жилых помещения (1 318 частных домов и 925 квартир).

На прошлой неделе в Белгородской области восстановили 184 жилых помещения, еще 194 получили разрушения.

Кабира Гасанова