Лавров заявил, что сделка между США и ЕС приведет к оттоку инвестиций из Европы

Сделка между США и Евросоюзом приведет к деиндустриализации Европы и перетоку инвестиций из ЕС в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал соглашение, о котором вчера объявили американский президент Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сделка включает отказ Европы от российских энергоносителей.

«Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты, и это будет очень сильный удар — прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства»,— сказал господин Лавров на форуме «Территория смыслов».

27 июля США и Евросоюз заключили рамочное торговое соглашение. Оно предполагает переход ЕС с российских энергоносителей на американские СПГ и ядерное топливо. По словам Дональда Трампа, пункт о закупке американских энергоносителей подразумевает поставки в Евросоюз на сумму около $750 млрд.

Договоренности также предполагают тарифы на европейские поставки в США в 15%. Эта ставка применяется к большинству секторов, включая автомобили, фармацевтику и полупроводники. Также достигнута договоренность о нулевых тарифах на товары стратегической значимости. Например, на самолеты, их комплектующие, некоторые химикаты, лекарства, сельхозпродукцию и важнейшее сырье.

Подробнее о новой сделке Трампа — в материале «Торговая война закрывает второй фронт».

Анастасия Домбицкая