Сенату США могут испортить каникулы

Августовские каникулы Сената США могут быть отменены. Причина — действия демократов, замедляющих процесс утверждения назначенцев Дональда Трампа, включая постпреда при ООН, послов и федеральных прокуроров. Это ставит под вопрос возможность республиканцев завершить формирование кабинета до начала запланированного перерыва. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

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Фото: J. Scott Applewhite / AP Сенат США

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Августовский перерыв закреплен в американском законодательстве с 1970 года, и с тех пор Сенат неизменно делал длинную летнюю паузу в заседаниях, если не возникало острой политической необходимости их продолжить. Это время законодатели обычно проводили в своих штатах, встречаясь с избирателями и уделяя внимание внутренней повестке.

В 2025 году традиционные августовские каникулы Сената США должны начаться 4 августа и продлиться до 1 сентября включительно.

Но в этом году полноценные каникулы оказались под угрозой из-за действий демократов: оппозиция решила помешать президенту США Дональду Трампу завершить формирование кабинета.

С точки зрения статистики пока у Дональда Трампа дела идут не так уж плохо. Отслеживающий утверждение политических назначенцев ресурс Partnership for Public Service показывает, что на конец июля у 47-го президента были утверждены 102 ключевые кандидатуры из 254. Таким образом, из уже выдвинутых кандидатов утверждено около 40,2%, что сравнимо с показателями первых шести с половиной месяцев президентства Джо Байдена и Барака Обамы (тогда процент назначенцев находился в диапазоне 39–41%).

Однако в последний месяц темпы назначений на посты серьезно снизились. Хотя за консерваторами формально сохраняется большинство в Сенате, а для утверждения кандидатов нужно простое большинство, демократы намеренно решили усложнить этот процесс.

Вместо традиционного утверждения «по списку» они стали активно прибегать ко всем имеющимся в их распоряжении инструментам, чтобы максимально затянуть процесс,— от отдельного голосования практически по каждому кандидату, даже по карьерным должностям, никогда ранее не вызывавшим каких-либо споров, до требования предоставления полного времени для дебатов по каждому претенденту.

На днях, рассуждая о номинантах Дональда Трампа в Минюст и на прокурорские должности, лидер демократического меньшинства Чак Шумер пояснил это так: республиканцы хотят протолкнуть на ответственные посты неподходящих кандидатов, и в такой ситуации демократы не могут пренебречь своим долгом защищать интересы своих избирателей.

Из-за этого в Сенате никак не могут добраться до голосования по многим критически важным кандидатурам.

В частности, до сих пор не удалось согласовать постпреда США в ООН.

На знаковых заседаниях американскую позицию по-прежнему защищает Дороти Ши — временный поверенный в делах. «Отсутствие высшего руководства и поддержки политического персонала в Нью-Йорке (в течение уже 150 дней с момента инаугурации Дональда Трампа.— “Ъ”)… снижает влияние США и их способность вести переговоры на высшем уровне с другими миссиями и секретариатом»,— посетовал в интервью телеканалу Fox News старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Бретт Шефер.

На должность постпреда США в ООН претендует бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Уолц. 24 июля комитет Сената по международным отношениям согласовал его кандидатуру (в чем республиканцам неожиданно помогла демократка Джинн Шахин), однако при голосовании всей верхней палатой он, скорее всего, столкнется с сопротивлением ее однопартийцев. Учитывая, что господин Уолц стал главным виновником громкого скандала вокруг утечки секретных военных планов, попавших в распоряжение главреда издания Atlantic (что и привело к потере им поста советника президента по национальной безопасности), более чем вероятно, что демократы воспользуются этим случаем и затянут процесс его утверждения.

Недоукомплектованным остается и весь дипломатический корпус США. Из 195 должностей послов занята только 61, следует из данных American Foreign Service Association. Все еще находятся на разных стадиях утверждения кандидатуры послов в Аргентину, Бельгию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Казахстан. Важнейшая должность посла в России в настоящее время и вовсе вакантна.

И очевидно, что обеспечить выполнение такого объема работы, хотя бы частично, особенно с учетом сопротивления демократов, за оставшиеся несколько дней будет сложно.

Формально Дональд Трамп мог бы прибегнуть к так называемым временным назначениям (recess appointments), которые разрешены конституцией США, то есть назначать своих кандидатов без участия Сената, пока тот на каникулах. Однако, во-первых, это даст лишь краткосрочную передышку, поскольку срок действия таких полномочий истекает «в конце следующей сессии Сената», то есть в январе 2026 года.

А во-вторых, не факт, что американскому президенту удастся осуществить даже временные назначения, поскольку и тут у демократов есть лазейка. Благодаря так называемым pro forma сессиям, когда сенаторы собираются формально раз в несколько дней, появление всего лишь небольшого числа сенаторов-демократов на таких встречах будет автоматически означать, что настоящих сенатских каникул не произойдет. А значит, президент будет лишен возможности назначать госслужащих, и голосование по всем номинациям будет автоматически перенесено на сентябрь.

В этой связи 47-й президент уже потребовал от лидера сенатского большинства Джона Тьюна отменить августовские каникулы. «Надеюсь, талантливейший Джон Тьюн, одержавший множество побед за последние две недели, а точнее за полгода, отменит августовские каникулы (и длинные выходные!), чтобы утвердить моих замечательных кандидатов. Они нам очень нужны!!!» — написал глава Белого дома несколько дней назад в соцсети Truth Social.

Законодатель откликнулся на этот призыв уклончиво. «Мы думаем об этом… Мы хотим провести через процедуру как можно больше номинаций»,— заявил он в интервью Axios, комментируя запрос президента. Но подчеркнул при этом, что «люди привыкли к возвращению» в свои штаты.

Даже если лидер республиканцев все же решится провести голосование в августе, с учетом огромного числа находящихся на рассмотрении кандидатов он «не сможет утвердить их всех, даже если Сенат полностью отменит августовские каникулы», резюмирует Washington Examiner.

Активное противодействие демократов назначению кандидатов Трампа не укрепляет их собственные позиции.

Рейтинг Демократической партии сейчас рекордно низкий. Последний опрос, проведенный для The Wall Street Journal, показал, что популярность демократов находится на самом низком уровне за три десятилетия: лишь 33% американцев все еще симпатизируют этой политической силе, тогда как 63% избирателей относятся к партии отрицательно.