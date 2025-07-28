Избирком зарегистрировал список кандидатов от ЕР на выборы в гордуму Ижевска

Избирком Удмуртии зарегистрировал список кандидатов от партии «Единая Россия» (ЕР) на выборы в гордуму Ижевска. Соответствующее постановление было принято 25 июля, данные об этом размещены в системе ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, общемуниципальную часть списка возглавляет председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Матвеев. Первый по «Индустриальной» территориальной группе — главный врач РКБ №1 Валерий Ватулин, по «Октябрьской» — замгендиректора по общим вопросам и персоналу ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов, по «Устиновской» — действующий депутат гордумы, директор ООО «Сибирь» Бахруз Гумбатов, по «Ленинской» — депутат Госсовета Удмуртии, директор ООО «Вагонная грузовая компания» Рамиль Гайнуллин, по «Первомайской» — председатель реготделения «Отцов России», ведущий менеджер по продажам ООО «Иж-тандем» Антон Тактаров.

Выборы депутатов гордумы Ижевска пройдут с 12 по 14 сентября. Всего в муниципальном парламенте 35 мест, из них 25 распределяются по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. В нынешнем созыве во фракцию ЕР входят 27 депутатов, у КПРФ — четыре представителя, ЛДПР — три, «Справедливой России — За правду» — один. В сентябре также пройдут выборы депутатов в городские думы Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги, а также в Госсовет Удмуртии по двум одномандатным округам.