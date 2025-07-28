Орловский избирком рассмотрит вопрос о регистрации на выборы участника СВО

Орловский областной суд оставил в силе решение Северного райсуда, который обязал местную территориальную избирательную комиссию (ТИК) рассмотреть вопрос о регистрации на выборы в горсовет участника специальной военной операции (СВО) Михаила Филимонова. Об этом сообщил глава местного реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Руслан Перелыгин.

«Участники специальной военной операции, находящиеся на линии фронта, имеют полное право участвовать в избирательном процессе в качестве кандидата»,— написал господин Перелыгин в своем Telegram-канале.

Вопрос рассматривался в облсуде в связи с подачей избиркомом апелляционной жалобы на решение Северного райсуда. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», господин Филимонов подал документы в ТИК через своего официального представителя. Сам он сделать этого не мог, так как находился в зоне СВО. В ответ на заявление комиссия сообщила, что для регистрации на выборы кандидат должен подавать документы документы самостоятельно.

Удовлетворяя иск господина Филимонова, суд установил, что у заявителя отсутствовала объективная возможность подать документы самостоятельно. По решению суда ТИК сегодня, 28 июля, рассмотрит вопрос о регистрации кандидата.

Михаил Филимонов, проходящий службу на СВО с февраля 2022 года, выдвинут партией СРЗП первым номером в списке кандидатов по территориальной группе № 4 и кандидатом по одномандатному округу.

Владимир Зоркий