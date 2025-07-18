Суд признал незаконным недопуск участника СВО на выборы в горсовет Орла

Северный районный суд Орла удовлетворил иск участника специальной военной операции (СВО) Михаила Филимонова к местной территориальной избирательной комиссии (ТИК), которая ранее не стала рассматриват вопрос о регистрации его на выборы в горсовет. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона.

Как установил суд, господин Филимонов подал документы в ТИК через своего официального представителя. Сам он сделать это не мог, так как находился в зоне СВО. В ответ на заявление комиссия сообщила, что для регистрации на выборы кандидат должен подавать документы документы самостоятельно.

Удовлетворяя иск господина Филимонова, суд установил, что у заявителя отсутствовала объективная возможность подать документы самостоятельно. По решению суда ТИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидата.

Михаилу Филимонову 50 лет. Он принимает участие в СВО с февраля 2022 года. Ранее он принял участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в горсовет Орла, но набрал меньше голосов чем его соперник — действующий депутат Владимир Бутусов. Впоследствии на выборы господина Филимонова выдвинула партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Сергей Толмачев