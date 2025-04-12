Льготы садятся за руль

В Госсовет Татарстана был внесен проект закона, согласно которому участников СВО или некоторых членов их семей могут освободить от уплаты транспортного налога. Льготой может воспользоваться военнослужащий, его супруга, родитель-пенсионер или ребенок до 23 лет, обучающийся на очной форме. Мнения экспертов «Ъ Волга-Урал» о выпадающих доходах в бюджет республики в случае принятия законопроекта разошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют освободить участников СВО от транспортного налога

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане планируют освободить участников СВО от транспортного налога

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Госсовет Татарстана внесли второй вариант законопроекта, который позволит освободить участников СВО или некоторых членов их семей от транспортного налога. В октябре 2024 года инициативу внес член партии «Единая Россия» Марат Галиев, а обновленный вариант в конце марта — руководитель регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов. Сейчас он находится на предварительном рассмотрении. В пресс-службе Госсовета Татарстана сообщили, что на ближайшем заседании 18 апреля проект закона рассматриваться не будет.

Согласно документу, льготы могут получить россияне, проживающие в Татарстане, мобилизованные на службу в Вооруженные силы России, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ или войсках национальной гвардии. Депутат Госсовета Татарстана Руслан Юсупов в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что во второй редакции законопроекта он предлагает расширить категорию участников СВО, которые могут претендовать на льготу, добровольцами и контрактниками. По сравнению с прошлой версией инициатива также распространяется на сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов, участвовавших в СВО.

В новой редакции законопроекта от налогообложения освобождается легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, в то время как изначально ограничений на вид транспортного средства не было. Также предполагается, что льготой вместо военнослужащего может воспользоваться один из его родственников: супруга (супруг), родитель-пенсионер или ребенок до 23 лет, являющимся студентом очной формы обучения. Руслан Юсупов отметил, что перед уходом в зону боевых действий участники СВО часто переоформляют машину на членов их семей. Законопроект позволит освободить от налога конкретный автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с.

«Такая льгота позволит сократить расходы, связанные с использованием личного транспорта, семьям, чьи родственники выполняют (выполняли) боевые задачи в интересах нашего государства», — говорится в тексте пояснительной записки.

В документах к инициативе говорится, что в случае принятия закон приведет «к выпадающим доходам бюджета Республики Татарстан, оценить которые не представляется возможным». Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев сообщил «Ъ Волга-Урал», что в масштабе общих расходов льгота будет «малой величиной».

«Для экономии у нас есть свои резервы, например, в расходах на чиновничий аппарат. А экономить на поддержке участников СВО, особенно частично мобилизованных, и членов их семей, я считаю, не стоит», — заявил Эдуард Шарафиев.

Юрист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов считает, что законопроект соответствует законодательству, политическому курсу, и его могут принять.

«Льготы социального характера не противоречат основному закону, если не нарушают принцип равенства (ст. 19 Конституции РФ). Однако возможны споры, если льготы сочтут избыточно дискриминационными (например, в отношении других льготных категорий)», — рассказал эксперт.

Антон Смирнов отметил, что в законопроекте необходимо четко прописать, кто именно сможет получить льготу и как она будет работать, чтобы избежать злоупотреблений. Другим риском инициативы могут стать потери бюджета. Эксперт рассказал, что в случае если льготников окажется много, то придется искать компенсирующие механизмы за счет других налогов. Для минимизации рисков нужно четко прописать критерии предоставления льготы и механизм ее учета.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что автомобиль с двигателем мощностью до 150 л.с. не является предметом роскоши, т.к. предназначен для повседневного использования. Вряд ли стоит ожидать, что владельцы автомобилей станут массово передавать право собственности льготникам для освобождения от транспортного налога. Эксперт сообщил, что максимальная сумма налога в 2024 году на такие машины в Татарстане составляет чуть более 5,2 тыс. руб., поэтому для бюджета республики сумма выпадающих расходов вряд ли будет ощутимой.

«По состоянию на 1 апреля 2025 года в муниципалитетах Татарстана действуют 2712 мер поддержки для участников СВО и их семей. За первый квартал 2025 года количество мер увеличилось на 152», — сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минюста республики.

Так, в Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах Татарстана предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. В Набережных Челнах и 15 районах республики действуют льготы по земельному налогу.

Диана Соловьёва