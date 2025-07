Месть со стажем

После прощального концерта Black Sabbath и смерти Оззи Осборна казалось, что не осталось на свете групп классического рока, которые могут собраться в оригинальном составе, записываться и выступать. В тени грандиозного прощания Оззи остался его друг Элис Купер, который впервые за 52 года собрал свою оригинальную группу Alice Cooper, выпустил альбом «The Revenge of Alice Cooper» и провел триумфальное турне. О пугающем долголетии хоррор-рокера — Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ритуальном исполнении «Paranoid» в честь Оззи Осборна к Элису Куперу и его музыкантам присоединился Джонни Депп

Фото: Jim Dyson / Getty Images На ритуальном исполнении «Paranoid» в честь Оззи Осборна к Элису Куперу и его музыкантам присоединился Джонни Депп

Фото: Jim Dyson / Getty Images

Даже меломаны редко отдают себе отчет в том, что Alice Cooper — это группа. Для них на первом месте — фигура лидера Элиса Купера, чье настоящее имя Винсент Фурнье. И тем не менее вклад команды, состоящей из Глена Бакстона, Майкла Брюса, Нила Смита, Денниса Данауэя и Винсента Фурнье, в язык рок-музыки вполне сопоставим с тем, что сделано Black Sabbath. «Pretties for You» (1969), первый альбом Alice Cooper, был полон новаторских звуковых эффектов и экспериментов на грани психоделики, так что неудивительно, что издал его на своем рекорд-лейбле великий рок-н-ролльный фокусник Фрэнк Заппа. На заре карьеры группа была гораздо ближе к Сиду Барретту и Дэвиду Боуи, нежели к хард-року.

История группы Alice Cooper — движение от дерзкого парадоксального «эйсид-рока» через хард-роковые гимны к радиоформатному глэм-року.

За четыре года существования оригинальный состав записал семь альбомов и создал как канон типичного куперовского «боевика» («I’m Eighteen», «School’s Out», «Elected», «No More, Mr. Nice Guy», «Billion Dollar Babies»), так и стандарт хоррор-шоу. Действующая гильотина на сцене, электрический стул, виселица, живой удав, демоническая медсестра — все это было придумано в годы группы Alice Cooper и как концепт повлияло на множество «металлических» артистов. Можно даже сказать, что театральные эффекты, о которых так интересно было писать в газетах, отвлекли внимание публики от музыкальных трансформаций группы.

В середине 1970-х группа распалась. Элис Купер (теперь так его звали по паспорту) не избежал зависимостей от алкоголя и наркотиков, но смог их преодолеть и даже стал помогать коллегам бороться с дурными пристрастиями. В конце 1980-х, на волне популярности нового, коммерческого глэм-рока с элементами «металла» Элис Купер вновь оказался на вершине. Песни с альбомов «Trash» (1989) и «Hey, Stoopid!» (1991) крутились в эфире наравне с Bon Jovi, Motley Crue и Guns N’Roses. Оззи Осборн, также переживавший очередную молодость, подпел другу в песне «Hey, Stoopid!».

Попытки заигрывать с гранжем в 1990-е провалились. Но Купер не останавливался: выпускал альбомы, заручившись поддержкой старого друга — продюсера Боба Эзрина, которого делил с Pink Floyd и Kiss еще с начала 1970-х. В начале 2010-х он придумал супергруппу Hollywood Vampires, став одним из троих ее ключевых игроков вместе с актером Джонни Деппом и гитаристом Aerosmith Джо Перри.

Тем временем остальные участники Alice Cooper провели полвека, то безуспешно пытаясь возродить легендарный бренд (например, под названием Billion Dollar Babies), то вливаясь в аккомпанирующие составы именитых рокеров, то экспериментируя с собственными песнями. Но больше всего внимания им доставалось, когда они воссоединялись с Элисом Купером. Например, на сиквеле его альбома «Welcome to My Nightmare» (1975), вышедшем в 2010 году, или на биографическом альбоме Купера «Detroit Stories» (2021).

Свежий альбом «The Revenge of Alice Cooper» целиком сыгран оригинальным составом Alice Cooper. В песню «What Happened to You» даже включена партия гитариста Глена Бакстона, ушедшего из жизни в 1997-м. А самым именитым гостем стал Робби Кригер из The Doors — группы, с которой Винсент Фурнье отчаянно тусовался в юности. Гитара Кригера звучит в песне «Black Mamba», и ее звук опознается на раз, а иначе зачем звать гитариста The Doors?!

Театральные корни Alice Cooper обнаруживают себя с первых секунд альбома. Элис Купер любит грозно декламировать поясняющие тексты, погружая слушателя в мир ужасов и мистики. Обложка альбома — типичная афиша в эстетике «грайндхауса». И в целом альбом презентовался как очередное, далеко не первое по счету возвращение Элиса Купера к корням — на уровне состава музыкантов, текстов, визуального оформления и ретроаранжировок.

Мало кто из слушателей альбома «The Revenge of Alice Cooper» застал времена, когда Элис Купер еще мог кого-то напугать.

Те, кому меньше 60, привыкли, скорее, посмеиваться над его «театром ужаса». А в нынешние времена, когда реальных ужасов хватает в повседневной жизни, картонный шок-рок Купера, скорее, успокаивает. Риффы, придуманные группой, банальны, да и особой виртуозностью за прошедшие полвека никто из инструменталистов не прославился.

В «The Revenge of Alice Cooper» трогают те песни, в которых группа погружается в 1960-е: серфовая «One Night Stand», психоделическая «Blood On The Sun», гаражные «Crap that Gets in the Way of Your Dreams» и «What a Syd». В «Money Screams» Купер и Эзрин выдают веселую стилизацию под Kiss, давно объявивших о прекращении карьеры. А заканчивается альбом помпезным стадионным прощанием «See You On The Other Side» (песня с таким названием была и у Оззи).

25 июля, в день выхода альбома «The Revenge of Alice Cooper», Майкл Брюс, Нил Смит, Деннис Данауэй вышли вместе с Элисом Купером на сцену 20-тысячной лондонской арены O2. Но это не была премьера альбома. Музыканты сыграли старые хиты, прочее сделала актуальная сопровождающая группа певца, а на ритуальном исполнении «Paranoid» в честь Оззи Осборна к ним присоединился Джонни Депп.

Ни новый альбом, ни текущее турне не привели под знамена 77-летнего Элиса Купера новых слушателей. Это сделал, скорее, все тот же Оззи, который своим тщательно срежиссированным уходом привлек внимание к тяжелому жанру как таковому и заставил вновь говорить о нем всерьез.