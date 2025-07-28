Красноярский ЧОП уличен в незаконном получении контрактов на охрану кладбищ

Красноярская прокуратура взыскала с охранного агентства «Эльбрус» 4 млн руб. за незаконное заключение контрактов в обход конкурентных процедур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как установило надзорное ведомство, в 2022 году мэрия Красноярска заключила с охранным агентством «Эльбрус» 10 контрактов на охрану городских кладбищ. Цена каждого контракта оказалась менее 600 тыс. руб., что позволило избежать необходимости проводить открытые торги. Прокуратура сделала вывод, что мэрия искусственно раздробила единую закупку на десять идентичных.

Суд согласился с выводом надзорного ведомства и взыскал с ЧОП сумму неосновательного обогащения. Также прокуратура направила в антимонопольную службу Красноярского края информацию о нарушении законодательства о защите конкуренции. Следующим шагом станет установление виновных лиц в мэрии и привлечение их к ответственности.

Михаил Кичанов