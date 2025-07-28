Челябинский облсуд оставил в СИЗО экс-начальника отдела банка

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему исполнительному директору — начальнику отдела челябинского отделения одного из банков, обвиняемому в получении взятки, сообщает пресс-служба суда.

«Органами предварительного следствия ранее занимавший должность начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Челябинского отделения ПАО Сбербанк Роман Лихопуд обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сообщает областной суд.

Адвокат фигуранта обжаловал постановление Центрального районного суда Челябинска от 27 июня и просил перевести обвиняемого под домашний арест. Однако облсуд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления СКР задержали бывшего исполнительного директора и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами одного из банков по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также под следствие попал руководитель проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов. По данным СК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025-го бывший и действующий сотрудники банка получили от бизнесмена лично и через посредников взятку в сумме более 13 млн руб. за содействие в открытии невозобновляемой кредитной линии в размере более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За деньги банковские служащие скрыли негативную информацию о компаниях, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования банком, считает следствие.

Виталина Ярховска