В Ставрополе до конца 2025 года запустят девять инвестпроектов на 2,4 млрд рублей

До конца 2025 года в Ставрополе планируют запустить девять инвестпроектов на сумму более 2,4 млрд руб. Об этом сообщает «Вечерний Ставрополь» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службой Правительства Алтайского края Фото: пресс-службой Правительства Алтайского края

На данный момент муниципалитет мониторит разные стадии реализации и запуска в Ставрополе 29 инвестиционных проектов на сумму 62,31 млрд руб., предполагающих создание свыше 4,1 тыс. рабочих мест.

В муниципалитете отметили, что в 2024-2025 годах в краевой столице запущены 5 инвестпроектов на сумму порядка 31 млрд руб., давших городу 900 рабочих мест. В процессе реализации находятся еще 15 проектов, инвестиции в которые составляют около 29,5 млрд руб. После запуска они могут обеспечить работой еще 3 тыс. местных жителей.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что координационный совет по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции Ставропольского края одобрил девять новых проектов на сумму 14,7 млрд руб.

Наталья Белоштейн