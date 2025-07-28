Минцифры предложило обязать операторов делиться базовыми станциями вдоль трасс

Минцифры хочет обязать операторов связи совместно использовать базовые станции (БС), находящиеся вдоль федеральных автодорог, заявил «Ведомостям» представитель министерства. Соответствующие поправки Госдума рассмотрит во втором чтении осенью, сообщила глава IT-комитета Сергей Боярский.

Изменения вносят в закон «О связи», первое чтение поправки прошли в июне 2023 года. Они обязывают операторов связи совместно использовать БС в небольших населенных пунктах с населением до 1000 человек, где телекомуслуги оказывают не все федеральные операторы. Доминирующий оператор должен обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях.

Список населенных пунктов и участков автодорог будет утверждаться приказом Минцифры. В ведомстве считают, что благодаря этому нововведению компании не будет нести дополнительных затрат при покрытии трасс и малочисленных населенных пунктов. Также ведомство рассчитывает, что это сделает связь вдоль дорог, в деревнях и селах доступной для абонентов разных операторов. Источник «Ведомостей» в одной из отраслевых компаний уточнил, что сейчас в населенных пунктах до 1000 жителей инфраструктура строится за счет взносов операторов по госпрограмме устранения цифрового неравенства.

Как выяснил «Ъ», застройщиков могут обязать предусматривать площадки для базовых станций в новых жилищных комплексах (ЖК). Современная застройка препятствует прохождению сигнала, из-за чего качество связи в ЖК оказывается низким, что усугубляется растущей нагрузкой на сеть. Операторы связи инициативу поддерживают, говоря, что сейчас она может упростить строительство сети.

Подробности — в материале «Ъ» «Связь выходит на площадку».