Движение по петербургской дамбе будет ограничено из-за дорожных работ 28 июля

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях движения транспорта на дамбе. Они связаны с проведением работ по ремонту деформационных швов на мосту водопропускного сооружения В-4 КМ134+800, уточнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На период проведения дорожных работ с 10:00 до 18:00 понедельника, 28 июля, на дамбе будут попеременно перекрывать движение по полосам на внешней и внутренней стороне КАД. При этом движение будет осуществляться по одной полосе.

Водителей просят проявлять осторожность, следовать указаниям временных дорожных знаков, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут следования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водителей также предупреждали о перекрытиях на петербургской дамбе по дороге в Кронштадт в День ВМФ, 27 июля.

Андрей Цедрик