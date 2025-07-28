Парковки у Московского и Ладожского вокзалов обслужили 208 тыс. авто за полгода

По итогам шести месяцев текущего года платные парковки у Московского и Ладожского вокзалов в Петербурге обслужили в общей сложности более 208 тыс. автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили 28 июля в пресс-службе Октябрьской железной дороги, парковой у Московского вокзала в январе-июне 2025 года воспользовались свыше 161,4 тыс. автомобилистов.

В свою очередь, платную парковку у Ладожского вокзала за этот период времени использовали более 46,7 тыс. человек.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за полгода платные парковки принесли в казну Санкт-Петербурга 3,9 млрд рублей.

Андрей Цедрик