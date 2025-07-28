Свыше 640 кг продуктов изъяли из магазинов «Светофор» в Удмуртии

ООО «Торгсервис18», которое управляет рядом магазинов «Светофор» в Удмуртии, оштрафовали на 700 тыс. руб. за нарушения требований при хранении продуктов, сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе внеплановой проверки специалисты управления в торговых объектах «Светофор» в городах Сарапул, Воткинск, Ижевск, а также в деревне Мендерево и селе Завьялово обнаружили продукты, которые продавались без маркировочных ярлыков, с признаками повреждений и истекшим сроком годности. В числе товаров горбуша, пельмени, макаронные изделия, банановые чипсы, зефир и другие продукты.

По результатам проверки были составлены протоколы об административном правонарушении, материалы переданы в суд. Судебная инстанция наложила штраф на компанию и постановила конфисковать продукцию общим объемом более 640 кг.

Напомним, в феврале местный роспотребнадзор выявил 187 нарушений в магазинах «Светофор». Тогда было выдано предписание о конфискации 136 партий пищевой продукции общим весом 3,8 т.