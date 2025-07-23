В Екатеринбурге у «Обелиска» нашли нарушения в реставрации особняка на 8 Марта

Компанию «Обелиск» привлекли к административной ответственности из-за нарушений в работах по сохранению фасада особняка Яринской на ул. 8 Марта, 20 по иску управления Минкульта по УрФО и ПФО. Здание является объектом культурного наследия с элементами неоготики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт управления госохраны ОКН Свердловской области Фото: Сайт управления госохраны ОКН Свердловской области

Согласно материалам арбитражного суда Свердловской области, компания имеет лицензию на выполнение работ по сохранению в объектах культурного наследия. При этом ООО «Обелиск» выполнял работы без разрешения от управления госохраны ОКН. Во время реставрации компания отошла от требований проектной документации. Нарушения нашли в креплении решетки на крышу, установке окон и водосточных труб.

Компанию привлекут к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Штраф по ней составляет от 30 до 40 тыс. руб. для юридических лиц.

ООО «Обелиск», по данным системы «Спарк», зарегистрировано в Москве и занимается разработкой строительных проектов. Компанией владеет и руководит Яна Рюхтина. В Екатеринбурге компания занималась также реставрацией и сохранением дома купца С. И. Лопатина на ул. Розы Люксембург, 7, музеев в Литературном квартале на ул. Царская, 7, ул. Пролетарская, 6, ул. Пролетарская, 10, здания на ул. Карла Либкнехта, 36, дома на ул. Свердлова, 25.

Анна Капустина