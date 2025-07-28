В Новосибирске осудят двух телефонных мошенников за хищение 20 млн рублей

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в телефонном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также фигурантам дела вменяют в вину незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2024 году злоумышленники звонили жертвам и сообщали, что с их счетов якобы незаконно снимают деньги. Под предлогом перевода средств на новый «безопасный» счет аферисты получали от потерпевших наличные деньги.

Общая сумма ущерба превысила 20 млн руб., установило следствие. Кроме того, один из обвиняемых незаконно приобрел пистолет, который хранил у себя в квартире.

Александра Стрелкова