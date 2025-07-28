Вышли на связь пропавшие без вести после взрыва в многоэтажке в Саратове

Граждане, которые числились пропавшими без вести после взрыва в многоквартирном доме в Саратове, вышли на связь. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Саратовской области.

«В момент трагедии они не находились в доме»,— сообщили в пресс-службе. Три человека считались пропавшими без вести после взрыва.

Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о завершении поисково-спасательных работ. Из-под завалов извлекли тела семи погибших, включая одного ребенка. Сейчас на месте происшествия продолжается разбор и вывоз обломков. По данным местной МЧС от 27 июля, на спецполигон вывезли более 2 тыс. куб. м строительного мусора. 26 июля мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в Telegram-канале, что жителям 1-го, 2-го и 3-го подъездов дома, где произошел взрыв, позволили вернуться в свои квартиры.

Взрыв бытового газа произошел 25 июля в десятиэтажном доме по адресу улица Блинова,2. Обрушилась угловая секция здания с 7 по 10 этаж. В регионе ввели режим ЧС, а 26 июля было объявлено днем траура. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн руб.