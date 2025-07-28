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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Без проблем

Итальянское необистро в современном стиле Di Nulla (ит. «нет проблем») открылось в жилом комплексе Lucky на Пресне. По итальянской традиции бистро оказалось семейным: открыли его мама и дочь — Таня и Катя. Место получилось легким, непретенциозным и очень комфортным для того, чтобы приходить сюда каждый день: и на завтрак, и пропустить авторский коктейль беллини, и съесть пасту по семейному рецепту.

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Интерьер ресторана Di Nulla

Интерьер ресторана Di Nulla

Интерьер ресторана Di Nulla

Интерьер ресторана Di Nulla

Интерьер ресторана Di Nulla

Интерьер ресторана Di Nulla

Ресторан Di Nulla

Ресторан Di Nulla

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Интерьер ресторана Di Nulla

Интерьер ресторана Di Nulla

Интерьер ресторана Di Nulla

Ресторан Di Nulla

Интерьер заведения достаточно лаконичный и современный, а о связи с Италией напоминают мелкая флорентийская мозаика, аккуратно выложенная на полу основного зала, и мраморные столы в оттенке цвета грандиозного флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Кухней управляет шеф-повар Андрей Смирнов (Saray от Lucky Group). Кухня не то чтобы совсем авторская, но с авторскими вкраплениями точно. Например, в качестве сырого предлагается крудо из гребешка, предварительно маринованного в свекольном соке, за счет чего он приобретает характерный цвет и подается в соусе из безалкогольного лимончелло с тонкими слайсами капусты кольраби, напоминающей по вкусу редьку, а крудо из сибаса подается с фенхелем и томатной водой.

В разделе закусок, то есть антипасти,— хрустящий салат романо с соусом тоннато и молодые кабачки с сыром пекорино.

В разделе салатов обратим вниманием на большой салат Di Nulla из хрустящих овощей с фермерским сыром фета. Пицца в неаполитанском стиле с пышными, чуть обгоревшими, пятнистыми, как леопард, бортиками, нескольких видов (самая летняя авторская версия — лангустинами).

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Лосось с зеленым ризотто и спаржей

Лосось с зеленым ризотто и спаржей

Пицца с трюфелем

Пицца с трюфелем

Парфе из печени цыпленка со смородиной

Парфе из печени цыпленка со смородиной

Лимонная паста

Лимонная паста

Бифштекс из кролика

Бифштекс из кролика

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Лосось с зеленым ризотто и спаржей

Пицца с трюфелем

Парфе из печени цыпленка со смородиной

Лимонная паста

Бифштекс из кролика

На горячее — большая трубчатая паста паккери по рецепту хозяек Di Nulla. Паста сначала отваривается, потом запекается в соусе на основе томатов с небольшим добавлением водки и сыра и подается с целиковой бурратой. Это сытное блюдо, которое можно поделить на двоих. Сибас, приготовленный по-сицилийски, подается в густом и насыщенном томатном соусе, где много кислоты из-за каперсов и свежести за счет листьев базилика.

На десерт — ром-баба, пропитанная безалкогольным ликером лимончелло, подается с кремовым соусом на основе пломбира и малиной. Что касается финального аккорда любого итальянского ужина — напитка лимончелло, здесь его подают двух видов, один из которых на основе сливок и нескольких видов южных лимонов.

2-я Звенигородская ул., дом 12А

Ежедневно, с 8:00 до 0:00

Италия на воде: ужин Dolce Vita с Егором Макаровым

30 июля гостей лайнера Cruise II by Kuznyahouse ждет ужин Dolce Vita с шеф-поваром Егором Макаровым (BuroTsum, Buro Bistro и Sixty). Шеф предложит специальное меню, созданное для этого вечера. Гостей ждет закуска, состоящая из карпаччо из авокадо с томатами, васаби и фурикакэ в стиле итамеши (стиль, где встречаются Италия и Азия). Затем ростбиф с тоннато, запеченными перцами рамиро и трюфелем в интерпретации, где вместо телятины используется мраморная говядина стейк пиканья, дополненная насыщенным кремом тоннато и свежими трюфелями. Завершит вечер тальята из стриплойна, поданная с зеленым орзо со шпинатом и песто.

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Ресторан на теплоходе Cruise II by Kuznyahouse

Ресторан на теплоходе Cruise II by Kuznyahouse

Теплоход Cruise II by Kuznyahouse

Теплоход Cruise II by Kuznyahouse

Вид с палубы теплохода Cruise II by Kuznyahouse

Вид с палубы теплохода Cruise II by Kuznyahouse

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Ресторан на теплоходе Cruise II by Kuznyahouse

Теплоход Cruise II by Kuznyahouse

Вид с палубы теплохода Cruise II by Kuznyahouse

Ужин будет сопровождаться романтическими видами на Москву с воды и живой музыкой от композитора и пианистки Олеси Митько, которая исполнит итальянскую программу.

Гастрономическое путешествие будет дополнено итальянскими коктейлями: микс красного вермута с тоником и апельсином, Dolce Vita на вермуте, джине и игристом с клубникой, а также классическим «Негрони».

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Карпаччо из авокадо с томатами и васаби

Карпаччо из авокадо с томатами и васаби

Ростбиф с тоннато

Ростбиф с тоннато

Тальята из стриплойна с пастой орзо и базиликом

Тальята из стриплойна с пастой орзо и базиликом

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Карпаччо из авокадо с томатами и васаби

Ростбиф с тоннато

Тальята из стриплойна с пастой орзо и базиликом

Меню Dolce Vita будет действовать не только в Москве, но и на рейсах Cruise by Kuznyahouse в Петербурге до середины августа.

Стоимость билета — 3 тыс. руб., блюда и коктейли оплачиваются отдельно по меню.

Отправление в 20:30

Причал «Фрунзенский», Фрунзенская наб., 46

Царская кухня в «Коломенском»

В музее-заповеднике «Коломенское» 1 августа гастропроект креативного пространства Т1 и шеф-повар ресторана русской кухни Niki Михаил Романов приглашают ценителей русской кухни на обед под открытым небом. Мероприятие начнется с экскурсии по парку и дворцу царя Алексея Михайловича, а затем участники насладятся обедом на поляне, окруженной яблоневым садом.

Шеф-приготовит блюда в духе традиционного дворянского застолья. В меню: закуски, включающие оладьи, блины и пирожки с разнообразными начинками и обязательно с разными видами икры. Среди сезонных предложений — винегрет из фермерских овощей, разноцветные томаты с маринованными одуванчиками, карпаччо из кабачков с дагестанским сыром и мятой.

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Винегрет из фермерских овощей

Винегрет из фермерских овощей

Голубец с крабом

Голубец с крабом

Уха из стерляди, угольной рыбы и камбалы с черной икрой

Уха из стерляди, угольной рыбы и камбалы с черной икрой

Блины

Блины

Борщ

Борщ

Овсяный кисель, сезонные ягоды

Овсяный кисель, сезонные ягоды

Оладьи с вареньем

Оладьи с вареньем

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Винегрет из фермерских овощей

Голубец с крабом

Уха из стерляди, угольной рыбы и камбалы с черной икрой

Блины

Борщ

Овсяный кисель, сезонные ягоды

Оладьи с вареньем

На первое предстоит выбор между ухой из стерляди, угольной рыбы и камбалы с черной икрой или борщом с томлеными щеками. Между основными курсами гостей ожидают рыбные и мясные деликатесы, сыры из разных уголков России и домашние соленья. Фермерские перцы подадут с мраморной говядиной, а голубцы — с камчатским крабом.

Стоимость участия — 16 тыс. руб.

Начало мероприятия в 16:00

Ольга Карпова

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